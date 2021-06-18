Міністерство енергетики наступного тижня представить оновлену постанову про спеціальні зобов'язання на ринку електроенергії (ПСЗ), яка передбачатиме диференційовані тарифи для населення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Години запитань у Верховній Раді до уряду сказав міністр енергетики Герман Галущенко.
"Ми хочемо побачити стабільність тих тарифів на електроенергію і зробити диференційований підхід, який дасть можливість забезпечити соціально вразливий прошарок населення", - сказав він.
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Галущенко додав, що ця стабільність у тарифах на майбутнє дасть можливість для побутових споживачів запланувати і вжити заходів з енергозбереження.
Нагадаємо, 28 квітня Кабінет міністрів прийняв рішення про ще одне продовження дії єдиної фіксованої ціни на електроенергію для всього населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год до 30 червня 2021 року.
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