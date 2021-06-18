За словами міністра енергетики, введення диференційованих тарифів дозволить захистити вразливі верстви населення.

Міністерство енергетики наступного тижня представить оновлену постанову про спеціальні зобов'язання на ринку електроенергії (ПСЗ), яка передбачатиме диференційовані тарифи для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Години запитань у Верховній Раді до уряду сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ми хочемо побачити стабільність тих тарифів на електроенергію і зробити диференційований підхід, який дасть можливість забезпечити соціально вразливий прошарок населення", - сказав він.

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Галущенко додав, що ця стабільність у тарифах на майбутнє дасть можливість для побутових споживачів запланувати і вжити заходів з енергозбереження.

Нагадаємо, 28 квітня Кабінет міністрів прийняв рішення про ще одне продовження дії єдиної фіксованої ціни на електроенергію для всього населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год до 30 червня 2021 року.

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Автор: Ганна Бредіхіна