Уряд продовжив дію спецзобов'язань на ринку електрики на два місяці.

Кабінет міністрів сьогодні, 28 квітня, прийме рішення про те, щоб ціна на електроенергію для населення в Україні залишилася на рівні 1,68 грн за кВт-год до кінця червня поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на початку засідання уряду сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Сьогодні продовжимо механізм дії покладання спеціальних обов'язків до 30 Червня. Ціна для людей на електроенергію залишається без змін - 1,68 грн за кВт-год", - сказав він.

При цьому Шмигаль уточнив, що згідно з новими правилами, які встановить Кабмін, держкомпанії "Енергоатом" і "Укргідроенерго" будуть здійснювати продаж електроенергії безпосередньо "постачальникам універсальних послуг" за двосторонніми договорами без посередництва в особі держкомпанії "гарантований покупець".

Що цьому передувало

24 березня Кабінет міністрів продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 травня.

28 грудня 2020 року Кабінет міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення - 90 копійок за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год - з 1 січня до кінця березня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за 1 кВт-год на весь спожитий обсяг.

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Автор: Ганна Бредіхіна