Єдиний тариф становитиме 2,64 грн за кіловат-год замість 1,44 грн та 1,68 грн.

Кабінет міністрів на своєму засіданні підвищив з 1 червня тариф на електричну енергію для населення майже вдвічі, до рівня 2,64 грн за кв-год.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді, зазначивши при цьому, що наразі для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 гривні за кіловат-годину при споживанні до 250 кіловат та 1,68 гривень – якщо понад 250 кіловат-годин на місяць.

Проте, на пропозицію Міністерства енергетики, уряд з 1 червня ввів єдиний тариф на електрику у розмірі 2 грн 64 коп. за кіловат-годину.

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Відповідну інформацію про схвалення Кабміном нового тарифу на світло УНІАН також підтвердив народний депутат, член комітету з енергетики та комунальних послуг Олексій Кучеренко.

УНІАН також стало відомо, що Міненерго сьогодні 30 травня готує брифінг для журналістів щодо цього питання.

Тарифи під час війни

Раніше повідомлялося, що тарифи на електроенергію в Україні можуть змінити найближчим часом. З 1 червня в Україні можуть ввести єдиний тариф на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 гривні за кВт/ч.цю пропозицію розгляне Кабінет Міністрів. Підвищення цін пов'язане з необхідністю відновлення системи після ракетних атак.

Нагадаємо, що на даний момент тарифи на світло залишаються на довоєнному рівні і становлять 1,44 гривні за кВт/год, якщо сім'я споживає до 250 кВт/год на місяць, і 1,68 гривні за кВт/год, якщо місячний обсяг споживання перевищує 250 кВт/год.

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