Відбір газу сповільнився за рахунок потепління.

За сім днів запаси газу у підземних сховищах (ПСГ) України скоротилися на 3,6%, або на 407 млн кубометрів.

Як повідомляється на сайті Державної компанії "Оператор ГТС України", станом на 5 лютого запаси природного газу становили 11,04 млрд кубометрів при максимальній ємності 31 млрд куб. м.

Відбір газу зі сховищ сповільнився відносно минулого тижня до 50-60 млн кубометрів на добу за рахунок потепління.

На сьогодні українські газові сховища заповнені на 35,4%.

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У порівнянні з початком лютого 2021 року зараз запаси в ПСГ менше на 46,4% (20,6 млрд куб.м).

Запаси газу в Україні:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.

У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, Україна за січень спожила газу на 600 млн куб. м менше запланованого рівня.

28 січня 2022 року прем'єр Денис Шмигаль заявив про те, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує в першому кварталі 2022 року отримати близько 3,3 мільярда метрів кубічних газу власного видобутку.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на кінець січня 2021 року становили 21,2 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

НАК "Нафтогаз України" планує в лютому імпортувати близько 300 млн кубометрів газу з країн Європи за ринковою ціною, яка зараз досягає тисячі доларів за тисячу кубометрів.

Ситуація з газом в Європі: