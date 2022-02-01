За словами президента, вперше за роки незалежності працюють всі атомні блоки наших АЕС.

В Україні достатні запаси газу та вугілля для проходження опалювального сезону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський сказав у Верховній Раді під час відкриття сьомої сесії ВР дев'ятого скликання.

"У нас достатні запаси газу, достатні запаси вугілля. Вперше в історії Україна використовує наш державний потенціал атомної енергетики. Вперше за роки незалежності працюють всі атомні блоки наших АЕС", - сказав він.

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Президент також зазначив, що, попри це, проходження всього опалювального сезону оцінюється оптимістично.

Ситуація з енергоблоками та газом в Україні:

З грудня 2021 року НАЕК "Енергоатом" працювала 14-ма енергоблоками з 15-ти.

25 січня 2022 року були відключені від енергосистеми два атомних енергоблоки - на Хмельницькій АЕС та на Запорізькій АЕС.

26 січня перший енергоблок Хмельницької АЕС під'єднали до енергомережі. 27 січня був підключений четвертий - на Запорізькій АЕС.

30 січня 2022 року в Україні вперше були одночасно запущено всі 15 енергоблоків на атомних електростанціях.

На кінець січня запаси газу в підземних сховищах (ПСГ) України становили 11,45 млрд кубометрів при максимальній ємності 31 млрд куб. м.