Юрій Вітренко зазначив, що на цей опалювальний сезон для побутових споживачів ціна на газ "заморожена", але виникає питання, що з нею буде у наступному.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розраховує, що після травня 2022 року ціна на газ нормалізується.

Про це він сказав в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Ми сподіваємося, що після травня ситуація нормалізується. І ті ж європейські інституції будуть боротися з шантажем "Газпрому", і ціни будуть нижчими. І коли ми будемо фіксувати наступний період, то на прийнятному рівні для українських споживачів", - сказав він.

При цьому Вітренко зазначив, що на цей опалювальний сезон для побутових споживачів ціна на газ "заморожена", але виникає питання, що з нею буде у наступному.

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"Переважна більшість контрактів - це річна ціна. Ми тоді вимогу таку відповідну ввели, і тоді ринковий рівень був 8 гривень. Ось чому вона (ціна на газ для населення - УНІАН) така низька. Але виникає питання, як буде потім, коли буде треба фіксувати ціну на рік", - сказав він.

Тарифи на газ в Україні

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" та Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові підписали меморандум про взаєморозуміння, яким передбачено, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зростатимуть.

Пізніше у "Нафтогазі" заявляли, що школи, дитячі садки та лікарні та інші бюджетні організації зможуть купити газ по 13,7 грн за кубометр, але без урахування податку на додану вартість та вартості транспортування.

Для побутових споживачів в Україні діє річна пропозиція ціни на газ від 7,96 до 13,5 грн за кубометр залежно від постачальника, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти, згідно з якими газ у перший рік має коштувати 7,42 грн за кубометр.

13 жовтня у "Нафтогазі" заявили, що мають намір запропонувати приватним підприємствам контракти на постачання газу з фіксованою ціною.

6 жовтня ціна газу в Європі досягла майже 2 тис. дол. за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом. До середини жовтня ціни на газ опустилися в середньому до 1100 дол. за тис. куб. м.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 40 грн за кубометр.

Автор: Ганна Бредіхіна