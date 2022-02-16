Аналітики пов'язують падіння ціни на газ з ослабленням напруги на українському кордоні.

У Європі після короткочасного стрибка ціни на газ пішли вниз. 16 лютого 2022 року ціни березневих ф'ючерсів опустилися $800/тис.кубометрів.

Про це повідомляє Profinance.

Вартість ф'ючерсів на відкритті склала $926 і в першу годину недовго утримувалася трохи вище $940/тис.кубометрів, після чого прискорила темпи зниження.

Станом на 11:06 за Києвом ціна газу опустилася до позначки $791,36.

Аналітики пов'язують падіння ціни на газ з ослабленням напруги на українському кордоні.

Ситуація на українському кордоні:

15 лютого 2022 року Міноборони РФ заявило про те, що Південний і Західний військові округи Росії почали повернення військ до місць дислокації після військових навчань.

Запаси газу в Україні:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища було припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

Ситуація з газом в Європі: