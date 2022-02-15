15 лютого 2022 року спотова ціна газу в Європі опустилася нижче $900 за тисячу кубометрів.
Про це повідомляє Profinance.ru.
У вівторок торги березневим контрактом на TTF на біржі ICE Futures відкрилися на рівні $925. Однак після того, як у ЗМІ з'явилася інформація про відведення російських військ від українського кордону, ціна газу почала стрімко падати.
Станом на 13:32 за Києвом ціна газу опустилася до позначки $857.
Ситуація на українському кордоні:
15 лютого 2022 року Міноборони РФ заявило про те, що Південний і Західний військові округи Росії почали повернення військ до місць дислокації після військових навчань.
Запаси газу в Україні:
Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища було припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов.
До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.
У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.
Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.
Україна у 2021 році зменшила споживання газу майже на 7% - до 26,8 млрд куб. про. На потреби населення надійшло майже на 5% більше, ніж у 2020 році — 8,6 млрд куб.м газу. Це 31,9% від загального спожитого обсягу.
Ситуація з газом в Європі:
- Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.
- Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.
- 15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.
- 16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.
- Станом на 20 грудня спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 21 грудня 2021 року газ в Європі встановив абсолютний ціновий рекорд, перевищивши 2 тис.доларів.
- 22 грудня 2021 року "Газпром" озвучив середню ціну експорту газу на 2022 рік.
- 24 грудня 2021 року спотові ціни на газ у Європі на січень впали з 2,1 тис.дол. до 1,3 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 28 грудня 2021 року спотові ціни на газ у Європі на січень впали до 1151 доларів за тисячу кубометрів.
- 13 січня 2022 року російський "Газпром" заявив про те, що більш ніж половину газу, закачаного в підземні газові сховища Європи, вже підняли на поверхню.
- 14 лютого 2022 року на тлі загострення ситуації на українському кордоні та наростаючого ризику вторгнення російських військ на територію України, в Європі спостерігалося стрімке подорожчання газу.