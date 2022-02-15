14 лютого в Європі спостерігалося стрімке подорожчання газу.

15 лютого 2022 року спотова ціна газу в Європі опустилася нижче $900 за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє Profinance.ru.

У вівторок торги березневим контрактом на TTF на біржі ICE Futures відкрилися на рівні $925. Однак після того, як у ЗМІ з'явилася інформація про відведення російських військ від українського кордону, ціна газу почала стрімко падати.

Станом на 13:32 за Києвом ціна газу опустилася до позначки $857.

Ситуація на українському кордоні:

15 лютого 2022 року Міноборони РФ заявило про те, що Південний і Західний військові округи Росії почали повернення військ до місць дислокації після військових навчань.

Запаси газу в Україні:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища було припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.

У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

Україна у 2021 році зменшила споживання газу майже на 7% - до 26,8 млрд куб. про. На потреби населення надійшло майже на 5% більше, ніж у 2020 році — 8,6 млрд куб.м газу. Це 31,9% від загального спожитого обсягу.

Ситуація з газом в Європі: