ОККО виставила ціну 19,49 грн/л (+50 коп./л), WOG – 19,48 грн/л (+50 коп./л).

Середня вартість скрапленого газу в мережах АЗС в Україні 8 листопада зросла, досягнувши рекордних 18,59 грн за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", пише enkorr.

Ціна на ресурс у мережах преміум-сегменту також побила рекорд за всю історію спостереження. Так, ОККО виставила на стелу 19,49 грн/л (+50 коп./л), WOG – 19,48 грн/л (+50 коп./л).

SOCAR підняв ціни на продукт на 10 коп./л, до 19,08 грн/л, а "Паралель" – на 30 коп./л, до 19,29 грн/л. "Автотранс", "Кворум" і Motto відкоригували ціни в бік збільшення в межах 5-15 коп./л.

Тим часом, попри кон'юнктуру ринку, мережі Chipo й Mango у середньому знизили ціни на 3 і 8 коп./л.

Подорожчання автогазу спричинене зростанням оптових цін через різке зниження імпортних поставок на початку липня, зростанням вартості пропан-бутану в ЄС і на внутрішньому ринку РФ – найбільшого експортера скрапленого газу в Україну.

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Автор: Ганна Бредіхіна