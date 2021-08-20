Середня роздрібна ціна автогазу з початку липня зросла більш ніж на 2 гривні за літр.

Середня вартість скрапленого газу у мережах АЗС в Україні з 13 по 20 серпня продовжувала зростати, досягнувши рекордних 17,46 грн за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Повідомляється, що на АЗС AMIC і Shell вартість автогазу зросла в середньому на 23 і 22 копійки за літр, до 17,58 грн і 17,65 грн відповідно. Автогаз на станціях "Автотранс" подорожчав на 25 копійок за літр, до 17,68 грн.

Автогаз на станціях SUNOIL і Motto подорожчав в середньому на 17 і 15 копійок за літр, до 17,15 грн і 17,56 грн відповідно. У мережі Prime за тиждень ціна зросла на 40 копійок за літр — до 17,4 грн.

Мережі BVS, Chipo, "Овіс", Marshal, Маngо, "Катрал" та інші підняли ціни на 5-30 копійок за літр.

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Зазначається, що середня роздрібна ціна ресурсу з початку липня по 20 серпня зросла на 2,09 грн/л.

Як повідомляв УНІАН, на думку експерта Консалтингової групи "А-95" Артема Куюна, потенціал для зростання роздрібних цін на автогаз в нинішніх умовах становить ще 1 грн до рівня 18-19.

Подорожчання викликане зростанням оптових цін через різке зниження імпортних поставок на початку липня, зростанням вартості пропан-бутану в ЄС і на внутрішньому ринку РФ – найбільшого експортера скрапленого газу в Україну.

Так, за словами імпортерів, відвантаження ресурсу виробництва "Роснефти" почалося пізніше на 10 днів. Деякі гравці за місяць отримали незначні обсяги від місячної номінації. Постачання газу в Україну в липні на 31,8% також знизив "Лукойл".

Автор: Ігор Орел