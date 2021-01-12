У листопаді вартість тонни нафти становила 9 тисяч гривень.

Фактична ціна реалізації нафти та конденсату в Україні, яка використовується для визначення розміру плати за користування надрами, в грудні 2020 року збільшилася на 11% в порівнянні з листопадом й становить 10,13 тисячі гривень за 1 тонну.

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Відповідна інформація опублікована на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Попередній показник

Фактична ціна реалізації нафти та конденсату в Україні в жовтні становила 9 тисяч гривень/тонна.

Прогноз Світового банку

У жовтні Світовий банк підвищив прогноз цін на нафту до 41 доларів за барель у 2020 році та до 44 доларів у 2021 році.

Ціни на нафту 29 жовтня впали до найнижчого рівня з середини червня. Нафта продовжила різке зниження після 5%-го падіння напередодні у зв'язку з потенційним впливом відновлених блокувань на попит на нафту.

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Автор: Ігор Орел