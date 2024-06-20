Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Через нічний обстріл РФ обсяг обмежень споживань електроенергії збільшено з 11:00. Про це повідомила у Facebook прес-служба "Укренерго".

"Сьогодні, 20 червня, внаслідок нічної російської атаки обсяг обмежень споживань збільшено з 11:00", – йдеться у повідомленні.

Інформацію про те, як саме це вплине на графіки погодинних відключень, слід дивитися на офіційних сайтах обленерго. Зазначається, що при цьому енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

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Напередодні увечері, ще до нічної атаки, "Укренерго" прогнозувало, споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками з 06:00 до 24:00.

Нічна атака РФ по об’єктах енергетики

У ніч на 20 червня російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed". Усього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА. В результаті протиповітряного бою було збито 32 повітряні цілі.

В "Укренерго" повідомили, що ворог завдав нового масованого удару по обʼєктах цивільної енергетичної інфраструктури України. Внаслідок атаки було пошкоджено обладнання на енергетичних обʼєктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях.

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