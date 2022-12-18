У компанії наголосили, що є висока ймовірність екстрених стабілізаційних відключень по всій Україні.

У понеділок, 19 грудня, можливий значний дефіцит електроенергії в Україні через холодну погоду.

Як заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в телемарафоні "Єдині новини", є висока ймовірність екстрених стабілізаційних відключень по всій країні.

"Сьогодні і завтра дефіцит буде значним через зниження температури. Зараз вже відновили свою роботу всі енергоблоки атомних станцій, які працюють на контрольованій території. Існують ще обмеження по мережах, які не можуть видати певну частину своєї потужності через наслідки ракетних обстрілів. Думаю, що найближчим часом ми зможемо побачити повну потужність 3 атомних станцій в мережі. Через один-два дні ми зможемо ще збільшити обсяги тієї генерації, яка доступна нашим споживачами", - сказав Кудрицький.

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Відключення світла в Україні: що відомо

16 грудня окупанти випустили понад 70 ракет по Україні, 60 з них збили сили ППО. В результаті атаки постраждали кілька об'єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Це була дев'ята за рахунком масштабна ракетна атака РФ, починаючи з початку жовтня. Наразі в енергосистемі триває процес відновлення, енергоспоживання збільшилося, що вплинуло на показник дефіциту потужностей.

Як заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук 18 грудня, українським енергетикам необхідно два-три тижні, щоб відновити генерацію електроенергії після російських атак, якщо немає нових ударів. В країні зараз ситуація контрольована.

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