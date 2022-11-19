У Міненерго порадили громадянам України підготувати теплий одяг, термоси, а також запас води і їжі.

Міністерство енергетики України просить населення знизити енергоспоживання на 25%.

Громадяни в середньому скоротили своє споживання електрики на 10%, повідомив заступник міністра Фарід Сафаров в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми вдячні громадянам, які в середньому скоротили своє споживання на 10%. Але для того, щоб розвантажити мережу і було максимально комфортно і швидко відновлювати мережі, ми б просили і хотіли, щоб вони скоротили своє споживання на 25%, і додатково не користувались електричними приладами, в яких немає необхідності", - сказав він.

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Чиновник вважає, що для заощадження в першу чергу варто вимикати світло в кімнатах, де не перебувають мешканці, уникати використання мікрохвильових печей та електрочайників, замінивши їх на кип’ятіння та підігрів на плиті.

Під час прибирання не варто одночасно вмикати праску та пральну машину, температуру бойлера знизити до 50 градусів.

Сафаров вважає, що у майбутньому ситуація в енергетиці може загостритись, тож українці мають до цього підготуватись.

"По-перше, ви маєте підготувати теплий одяг, щоб не замерзнути. Також термопосуд - це термоси для гарячої води та їжі, щоб вони довше зберігалися теплими. А також продукти довгого зберігання, щоб швидко їх приготувати", - пояснив представник Міненерго.

"Цим потрібно себе забезпечити навіть не через блекаут, а через планові відключення", - додав він.

Ситуація в українській енергеричній сфері - найважливіші новини

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Росія здійснила наймасовішу з початку війни ракетну атаку по Україні. Окупанти випустили 96 ракет, понад 70 з них збила протиповітряна оборона. Також було ліквідовано 10 іранських дронів типу "Шахед".

Цього дня через масовану ракетну атаку було уражено близько 15 енергетичних об'єктів у різних областях. Енергетики почали екстрені відключення світла майже по всій Україні.

Варто зазначити, що вороги восени здійснили низку масованих атак по нашій державі - 10, 11, 17, 31 жовтня, а також 11 і 15 листопада. Метою загарбників стали об'єкти енергетичної інфраструктури.

За даними влади, в Україні через ворожі удари виведено з ладу майже 50% енергосистеми.

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