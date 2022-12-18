Абсурдними меседжами та брехливою інформацією ворог намагається підсилити ефект від ракетних ударів, щоб збурити українське суспільство.

Постійні намагання росіян вкидати фейкову інформацію щодо української енергетики свідчать про те, що вони програють на всіх фронтах.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі інформаційного телемарафону.

У нього запитали, про що свідчать намагання росіян вкидати фейкову інформацію щодо української енергетики, зокрема, що нібито електроенергії в Україні не вистачає не через постійні удари по енергетичній інфраструктурі, а через експорт електроенергії за кордон.

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"Росіяни програють на фронті. Далі росіяни почали атакувати українську енергосистему, і програють українській енергосистемі також. Вони не здатні зробити так, щоб вона була повністю знищена, і так, щоб в Україні була суцільна темрява досить довгий період часу. І зараз вони певно у відчаї такому запускають цілу серію фейків про енергосистему. Один з їх улюблених, що в нас йде експорт, і тому електрики не вистачає. Це абсолютна брехня, експорт у нас припинений з 11 жовтня", - наголосив Кудрицький.

Він додав, що також в медіапросторі з’являються коментарі нікому не відомих експертів, які розказують про те, що енергетики неправильно справляються з диспетчеризацією енергосистеми.

"Такі абсурдні меседжі випускаються в ефір для того, щоб підсилити ефект від обстрілів, щоб збурити населення. Ми розуміємо, що кінцева мета росіян в цих обстрілах полягає в тому, щоб українське суспільство почало тиснути на владу, щоб почати переговори (з РФ - УНІАН)", - зазначив він.

"Ми всі розуміємо, що цього не станеться, наша енергосистема витримає, і наші громадяни з розумінням ставляться до тих незручностей, які, на жаль, є через ракетні обстріли", - підкреслив Кудрицький.

Зазначимо, російські пропагандисти поширили фейковий лист від керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького на Міністерство енергетики про ніби-то "відновлення експорту" електроенергії. Про це НЕК "Укренерго" повідомило у Facebook.

У повідомленні зазначається, що "автори фейку так поспішають, що звертаються від "Ради директорів" "Укренерго". Хоча в українського системного оператора є лише наглядова рада та правління.

Це чергова невдала спроба переконати громадян, що енергетики винні у перебоях з електрикою, а не дев'ять масових хвиль російських атак.

Власне експорт електроенергії не відбувається з 11 жовтня, і це можна побачити на інформаційних майданчиках європейських мереж".

В "Укренерго" закликали дотримуватись інформаційної гігієни та отримувати інформацію з офіційних джерел - державних установ та компаній.

Ракетні атаки по Україні - що відомо

16 грудня окупанти випустили понад 70 ракет по Україні, 60 з них збили сили ППО. В результаті атаки постраждали кілька об'єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Як заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук 18 грудня, українським енергетикам необхідно два-три тижні, щоб відновити генерацію електроенергії після російських атак, якщо немає нових ударів. В країні зараз ситуація контрольована.

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