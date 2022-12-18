Постійні намагання росіян вкидати фейкову інформацію щодо української енергетики свідчать про те, що вони програють на всіх фронтах.
Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі інформаційного телемарафону.
У нього запитали, про що свідчать намагання росіян вкидати фейкову інформацію щодо української енергетики, зокрема, що нібито електроенергії в Україні не вистачає не через постійні удари по енергетичній інфраструктурі, а через експорт електроенергії за кордон.
"Росіяни програють на фронті. Далі росіяни почали атакувати українську енергосистему, і програють українській енергосистемі також. Вони не здатні зробити так, щоб вона була повністю знищена, і так, щоб в Україні була суцільна темрява досить довгий період часу. І зараз вони певно у відчаї такому запускають цілу серію фейків про енергосистему. Один з їх улюблених, що в нас йде експорт, і тому електрики не вистачає. Це абсолютна брехня, експорт у нас припинений з 11 жовтня", - наголосив Кудрицький.
Він додав, що також в медіапросторі з’являються коментарі нікому не відомих експертів, які розказують про те, що енергетики неправильно справляються з диспетчеризацією енергосистеми.
"Такі абсурдні меседжі випускаються в ефір для того, щоб підсилити ефект від обстрілів, щоб збурити населення. Ми розуміємо, що кінцева мета росіян в цих обстрілах полягає в тому, щоб українське суспільство почало тиснути на владу, щоб почати переговори (з РФ - УНІАН)", - зазначив він.
"Ми всі розуміємо, що цього не станеться, наша енергосистема витримає, і наші громадяни з розумінням ставляться до тих незручностей, які, на жаль, є через ракетні обстріли", - підкреслив Кудрицький.
Зазначимо, російські пропагандисти поширили фейковий лист від керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького на Міністерство енергетики про ніби-то "відновлення експорту" електроенергії. Про це НЕК "Укренерго" повідомило у Facebook.
У повідомленні зазначається, що "автори фейку так поспішають, що звертаються від "Ради директорів" "Укренерго". Хоча в українського системного оператора є лише наглядова рада та правління.
Це чергова невдала спроба переконати громадян, що енергетики винні у перебоях з електрикою, а не дев'ять масових хвиль російських атак.
Власне експорт електроенергії не відбувається з 11 жовтня, і це можна побачити на інформаційних майданчиках європейських мереж".
В "Укренерго" закликали дотримуватись інформаційної гігієни та отримувати інформацію з офіційних джерел - державних установ та компаній.
Ракетні атаки по Україні - що відомо
16 грудня окупанти випустили понад 70 ракет по Україні, 60 з них збили сили ППО. В результаті атаки постраждали кілька об'єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Як заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук 18 грудня, українським енергетикам необхідно два-три тижні, щоб відновити генерацію електроенергії після російських атак, якщо немає нових ударів. В країні зараз ситуація контрольована.