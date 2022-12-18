Дмитро Сахарук запевнив, що ситуація в країні контрольована.

Українським енергетикам необхідно два-три тижні, щоб відновити генерацію електроенергії після російських атак, якщо немає нових ударів. В країні зараз ситуація контрольована.

"Наразі вона стабілізується, генерація поступово відновлюється. Вже вийшли на номінальну потужність майже всі атомні енергоблоки", - заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону.

При цьому він вказав, що також ведуться роботи з відновлення теплової генерації.

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"Наші підприємства, наші дві станції були значно пошкоджені. Одна 15 грудня, інша 16. На щастя, без жертв, але зі значними руйнуваннями. Ми займаємося відновленням. Цим питанням також займаються й інші компанії, що оперують теплоелектростанції", - підсумував представник ДТЕК.

Крім того, він повідомив, що в більшості областей тривають екстрені відключення, щоб стабілізувати систему.

"Якщо говорити про швидке відновлення, то це в деяких випадках два-три дні, а в деякі тижні або тиждень", - пояснив Сахарук.

За його словами, зараз енергетики можуть лише стабілізувати систему шляхом максимального відновлення до того рівня, який дає можливість працювати генерації

"Для цього, якщо немає обстрілів, потрібно два-три тижні і генерація буде повертатися до обсягу, який зараз можливий", - вказав представник ДТЕК.

Водночас він уточнив, що для повного відновлення, тобто до рівня який був до обстрілів, потрібні роки.

Ракетні атаки по Україні - що відомо

16 грудня окупанти випустили понад 70 ракет по Україні, 60 з них збили сили ППО. В результаті атаки постраждали кілька об'єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У Києві після удару призупинили роботу електротранспорту. У столиці вдалися до аварійних відключення, а також багато киян залишилися без води і тепла.

17 грудня гендиректор Yasno Сергій Коваленко розповів, що ситуація з поставками електроенергії в Києві після ракетного удару росіян складна.

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