Цей об’єкт "ДТЕК Енерго" вже частково відновив роботу і працює в аварійному екстреному режимі.

Енергетична компанія "ДТЕК Енерго" вперше показала один з важливих об’єктів інфраструктури, обладнання на якому було серйозно пошкоджено внаслідок обстрілу РФ.

Як повідомляє видання "Радіо Свобода", журналісти якого побували на об’єкті, наразі енергетики намагаються відремонтувати пошкоджене обладнання. Та вже зрозуміло, що повністю відновити цей об’єкт, приєднаний до всієї енергетичної системи, буде можливим тільки після завершення війни.

Як розповідають працівники підприємства, коли росіяни завдали удару, був цілком зруйнований силовий трансформатор та інше обладнання. Вибухова хвиля пошкодила всі віконні рами, тож приміщення були всіяні склом і уламками ракети.

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Після цього удару тисячі споживачів та підприємств залишилися без електропостачання і – як наслідок – водопостачання. Відновити пошкоджений трансформатор неможливо, а заміну компанія шукає по складах колишніх країн СРСР, та поки знайти такий самий на ринку не вдається.

Після обстрілу енергетики працювали тут безперервно, завдяки чому на сьогодні цей об’єкт "ДТЕК Енерго" вже частково відновив роботу і працює в аварійному екстреному режимі.

"Ми відновили, фактично, за добу циркуляцію води, за кілька годин електропостачання на власні потреби, а згодом і для споживачів. Енергетики працювали, незважаючи на стіну пилюки. Всі вийшли на роботу. Через ракетний удар обірвані шлейфи, зруйнований трансформатор. Це дуже дороге обладнання, вигоріло в ньому все мастило, 40 тонн. Бо попадання було пряме", ‒ розповідає один з енергетиків компанії.

Ремонтні роботи тут тривають, та наявних фахівців недостатньо – частина з них наразі в лавах ЗСУ. Частина тих, хто пішли на пенсію, повернулися до роботи на "енергетичному фронті".

"Це унікальні професії, й замінити людину швидко, навчити за місяць-два не реально. Це має бути досвід, навики, щоб залучити таку людину до роботи. Працюємо в екстреному порядку. Вахтовий персонал відчуває себе на лінії фронту. Фахівці сьогодні дуже потрібні. Масштаби пошкоджень великі", ‒ розповідає працівник підприємства.

Удари РФ по підприємствах ДТЕК

Починаючи з середини жовтня росіяни б’ють передусім по енергетичних об’єктах в Україні. Як повідомляють в компанії, станом на 16 грудня російські загарбники здійснили вже 20 ракетних атак по підприємствах компанії. Внаслідок ворожих обстрілів не тільки енергетичні об'єкти зазнають руйнувань, а й енергетики наражені на небезпеку. Серед працівників ДТЕК після обстрілів вже були постраждалі.

Зокрема, траплялося, що через ракетні обстріли Росії одне з енергетичних підприємств ДТЕК відключалося від енергосистеми.

При цьому фахівці ДТЕК переконані, що російських військових консультують енергетик. Як вони розповіли у коментарі "Радіо Свобода", окупанти знають, куди саме скеровувати ракетні удари в енергетичну інфраструктуру України, аби завдати якомога більше шкоди українцям.

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