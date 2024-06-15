Голова Держенергонагляду заявив, що побутових споживачів приєднають до інших ліній.

Для справедливого і рівномірного розподілу електроенергії від ліній, що живлять критичну інфраструктуру, мають бути від’єднані всі інші споживачі. Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону.

За його словами, Державна інспекція енергетичного нагляду спільно з операторами системи розподілу та військово-цивільними адміністраціями здійснюють інвентаризацію підключень до електромереж об’єктів критично важливої інфраструктури. За результатами буде оновлено перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню.

Слободян підкреслив, що останнім часом у містах, де є велика кількість об’єктів критичної інфраструктури, більше відключень припадає саме на побутових споживачів. Тож завдання інвентаризації полягає в тому, щоб розвантажити лінії електропередачі, які живлять важливі об’єкти. При цьому споживачів, які можуть бути задіяні у графіках погодинних відключень, приєднати до інших ліній.

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"Від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від’єднані всі інші споживачі. Це сприятиме забезпеченню принципу справедливого і рівномірного розподілу електроенергії в межах лімітів між споживачами, які не входять до переліку критично важливих об’єктів", – пояснив він.

Голова Держенергонагляду також наголосив, що українська енергосистема втратила понад 9 ГВт високоманеврової генерації, які, вочевидь, не вдасться повністю відновити до зими. Тож українцям треба бути готовими до відключень і складної зими.

Відключення світла

Раніше УНІАН писав, що ситуація з електрикою буде різною залежно від сезону. Взимку 2024/25 українці можуть отримувати п'ять-шість годин електроенергії на день, але все буде залежати від обставин.

Загалом російські окупаційні війська своїми обстрілами знищили половину електрогенеруючих потужностей в Україні. За найгіршого розвитку подій, взимку українці можуть проводити без світла та опалення до 20 годин.

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