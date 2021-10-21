Віялові відключення можуть статися через нестачу вугілля та неможливість підключати ТЕС на піках споживання.

Під час опалювального сезону в Україні не виключені віялові відключення електроенергії.

Про це заявили у Міенерго, повідомляє ВВС.

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У відомстві заявили, що питання добровільного або примусового обмеження споживання електроенергії не стоять на порядку денному. Проте, віялові відключення можуть статися незалежно від порядку денного чи бажання уряду.

Експертка з енергетичних питань Ольга Кошарна вважає, що віялові відключення можуть статися через нестачу вугілля та неможливість підключати ТЕС на піках споживання.

"Стається якась аварія, відключається блок на тисячу мегаватів, спрацьовує система захисту. Це може бути через відмову обладнання навіть не у реакторному секторі, а, наприклад, із трансформатором щось сталося. В нашій енергосистемі немає таких резервів, щоб швидко підняти та замінити випадіння цього блоку", - пояснює Кошарна.

Разом з тим, директорка Dixi Group Олена Павленко переконана, що вимальовується ще одна "червона лінія" цього опалювального сезону.

"Крім того, що українська "атомка" може "захлинутися", а теплова енергетика не зможе "підставити плече", загроза "віялових" відключень може змусити уряд шукати балансу за межами України та відновити імпорт електроенергії із Білорусі чи Росії" - припускає Павленко.

За словами Павленко, уряд та "Нафтогаз" твердять, що наявних газових запасів вистачить на зиму, але якщо вона буде холодною або станеться якась аварійна ситуація, цих газу може не вистачити.

Підвищення тарифу:

19 червня 2020 року Нацкомісія запропонувала з серпня підвищити тарифи "Укренерго" в 4 рази.

26 червня 2020 року НКРЕКП попередньо схвалила підвищення тарифу "Укренерго" вдвічі.

5 серпня Кабінет Міністрів України вніс зміни до Положення про спеціальні зобов'язання на ринку електроенергії, зобов'язавши держкомпанію "Енергоатом" продавати близько 50% своєї електроенергії, а держкомпанію "Укргідроенерго" продавати 30% своєї електроенергії для потреб населення за ціною 1 копійка за кіловат-годину. Раніше "Енергоатом" був зобов'язаний продавати для потреб населення 80% своєї електроенергії, а "Укргідроенерго" - 35%. Решту електроенергії держкомпанії можуть продавати на ринку двосторонніх договорів та інших сегментах ринку.

28 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України скасував пільгову ціну на електроенергію для населення 90 копійок за перші 100 кВт-год з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 гривні за кВт-год.

Звіт Єврокомісії:

Згідно зі звітом Єврокомісії ціни на електроенергію в Україні в першому кварталі 2020 року були на 37,9% вище, ніж середня вартість в Європі.

Україна опинилася в категорії країн з найвищими цінами на електрику в Європі поряд з Грецією (50 євро за МВт-год) і Мальтою (45 євро за МВт-год). Далі йдуть Болгарія (42 євро за МВт-год), Румунія (41 євро за МВт-год), Угорщина і Польща (по 41 євро за МВт-год).

У Єврокомісії зазначили, що високі ціни на електроенергію спостерігаються в тих країнах, які мають залежність від імпорту електроенергії (Греція, Угорщина), а також у тих, які мають технічні обмеження щодо імпорту (Мальта, Греція).

18 грудня 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не згоден з тим, що ціни на електроенергію для українських промислових споживачів є одними з найвищих у Європі. На його думку, вони, навпаки, є одними з найнижчих.

Автор: Олена Коваленко