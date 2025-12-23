Росія продовжує цілеспрямовані атаки на нафтогазову інфраструктуру.

Росія під час нічної комбінованої атаки 23 грудня завдала удари по виробничих об’єктах "Укрнафти". Про це повідомив голова "Нафтогазу" Сергій Корецький у Facebook.

"Росія продовжує цілеспрямовані атаки на нафтогазову інфраструктуру. Під час нічної комбінованої атаки ворог завдав удари по виробничих об’єктах "Укрнафти", - зазначив Корецький.

За його словами, обійшлося без постраждалих. Проте є руйнування, робота призупинена, тривають невідкладні роботи.

"Фахівці Група "Нафтогаз" працюють у посиленому режимі. Триває відновлення інфраструктури після російських атак", - додав Корецький.

23 грудня Росія вчергове атакувала енергосистему України. За словами президента Володимира Зеленського, під час сьогоднішнього обстрілу енергетики ворог запустив по Україні понад 650 дронів та десятки ракет.

Через ворожу атаку у низці областей та Києві застосовано екстрені відключення. В Міненерго тоді повідомили, що внаслідок ворожої атаки три області залишилися без електропостачання.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко повідомив УНІАН, що очікуване з 1 січня зростання вартості транспортування газу не передбачається для побутових споживачів.

