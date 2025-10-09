До кінця березня Україні потрібно буде закупити приблизно 4,4 млрд кубометрів газу.

Удари Росії по енергетичній інфраструктурі знищили більше половини внутрішнього виробництва природного газу в Україні. Києву можливо доведеться витратити 1,9 мільярда євро на імпорт палива, щоб пройти опалювальний сезон, пише Bloomberg.

На початку цього тижня українська влада повідомила союзникам, що масовий російський обстріл Харківської та Полтавської областей 3 жовтня знищив приблизно 60% газового виробництва.

Газова інфраструктура України, яка до повномасштабного вторгнення Росії була здатна задовольнити внутрішній попит, з початку цього року зазнає все більш інтенсивних ракетних і дронових ударів. Якщо удари триватимуть, Україна очікує, що до кінця березня їй доведеться закупити приблизно 4,4 мільярда кубометрів газу на суму майже 2 мільярди євро. Це еквівалентно майже 20% річного споживання країни.

Після нещодавніх ударів Україна звернулася з терміновим проханням до партнерів з G7 про надання обладнання для відновлення енергетичної системи та фінансової підтримки для оплати необхідного імпорту газу. Київ також вкотре нагадав, що досі потребує додаткових систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури.

З початку цього року Україна закупила 4,58 млрд кубометрів газу у закордонних постачальників, у тому числі 3,67 млрд з кінця минулого опалювального сезону. Хоча офіційний Київ оцінив, що до кінця цього року імпортні потреби країни досягнуть 5,8 млрд, на початку цього тижня він повідомив союзникам, що ця цифра може зрости через російські атаки.

Точна кількість газу, необхідна Україні, залежатиме від низки факторів, зокрема від швидкості ремонту пошкоджених об'єктів та впливу майбутніх авіаударів. За оцінками, рахунок за аварійні енергетичні ремонти становить близько 758 мільйонів євро.

Видання пише, що Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк та Європейська комісія вже розглядають можливість надання додаткової допомоги енергетичному сектору України.

Ситуація з газом в Україні напередодні опалювального сезону

Міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що Україна наразі веде перемовини про розширення імпорту газу приблизно на 30%, що становить 1,38 мільярда кубометрів.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що ціни на газ для побутових споживачів в Україні залишаться незмінними, а жителів прифронтових громад від енергозабезпечення відключати не будуть.

