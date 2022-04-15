Раніше ЄС застосував аналогічний підхід, коли заборонив російське вугілля, передбачивши чотиримісячний перехідний період.

Євросоюз планує ввести поетапне ембарго на закупівлю російської нафти, щоб покарати Росію за повномасштабне вторгнення в Україну, проте предметні переговори про це стартують не раніше другого туру президентських виборів у Франції.

Про це з посиланням на джерела пише The New York Times. Видання зазначає, що, блок тривалий час чинив опір обговоренню заборони на російську нафту через її величезне значення для Німеччини та інших країн, економічних та політичних наслідків ембарго для регіону.

Чиновники та дипломати кажуть, що союз зараз рухається до прийняття поступової заборони, покликаної дати Німеччині та іншим країнам час для організації альтернативних постачальників. Раніше ЄС застосував аналогічний підхід, коли заборонив російське вугілля, передбачивши чотиримісячний перехідний період.

Терміни так само важливі, як і деталі заборони: необхідно переконати усі 27 країн ЄС погодитись на раніше немислимий крок. Але, як зазначає видання з посиланням на співрозмовників, ембарго не винесуть на переговори між членами ЄС до другого туру виборів у Франції (24 квітня). Так вирішено заради того, щоб вплив цін на газ не завадив президенту Емманюелю Макрону переобратися в перегонах з ультраправою кандидаткою-популісткою Марін Ле Пен.

Співрозмовники NYT заявили, що "зростає відчуття", що на впровадження ембарго підуть навіть за відсутності "нових відкриттів" з війни в Україні на кшталт звірств росіян у Бучі.

Нагадаємо, ЄС після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого ухвалив п'ять пакетів санкцій проти Росії. Проте від союзу вимагають припинити поповнювати скарбницю окупантів коштами від закупівлі нафти у РФ – це головне джерело грошей на війну для агресора. Брюссель досі не розглядає питання про заборону імпорту газу звідти через високу залежність від нього важливих євроекономік, зокрема Німеччини.

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