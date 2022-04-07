Також висловлюється заклик до лідерів ЄС виключити Росію із "Великої двадцятки" та інших організацій, таких як Рада ООН з прав людини, Інтерпол, Світова організація торгівлі, ЮНЕСКО.

Європейський парламент закликає запровадити повне ембарго на російську нафту, газ, вугілля та ядерне паливо.

Як сказано на сайті Європарламенту, "за" відповідну резолюцію проголосували 513 депутатів, "проти" - 22 і "утримались" - 19.

Зокрема, Європарламент висловив обурення через повідомлення про звірства збройних сил Росії в Україні і вимагає притягнути до відповідальності винних у скоєнні воєнних злочинів.

Депутати ЄП закликають застосувати додаткові каральні заходи, в тому числі "негайне повне ембарго на російський імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу".

Зазначається, що при цьому такі кроки мають супроводжуватися планом із забезпечення безпеки енергопостачання, а також стратегією "скасування санкцій у випадку, якщо Росія здійснюватиме кроки на шляху відновлення незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і повністю виведе свої війська з території України".

У резолюції висловлюється заклик до лідерів ЄС виключити Росію з "Великої двадцятки" та інших організацій, таких як Рада ООН з прав людини, Інтерпол, Світова організація торгівлі, ЮНЕСКО та інших.

Крім того, аби зробити санкції ефективними, в Європарламенті закликають відключити від міжнародної платіжної системи SWIFT російські банки, заборонити усім суднам Росії заходити в територіальні води і порти ЄС, перевозити вантажі суходолом в РФ та Білорусь.

Також висловлюється вимога арештувати усі активи, які належать російським олігархам або посадовцям, пов'язаним з режимом президента РФ Володимира Путіна, їхнім ставлениками, та причетним до режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.

У резолюції сказано, що постачання зброї для України необхідно посилити, аби українці могли ефективно захищати себе.

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