Зокрема, всі міністри енергетики держав G-7 висловили підтримку Україні і запевнили в повній солідарності з українським народом і готовності й далі шукати найбільш ефективні механізми тиску на агресора у енергетичній сфері.

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон зазначила, що міністри енергетики ЄС позитивно відреагували на синхронізацію української енергомережі з європейською, зараз ця робота триває.

Як повідомляє прес-служба Міненерго у Facebook, про це вона доповіла під час зустрічі країн G7 з міністром енергетики України Германом Галущенко.

"Кадрі Сімпсон зазначила, що міністри енергетики ЄС позитивно відреагували на заявку України на екстрену синхронізацію з європейською континентальною мережею ENTSO-E і що зараз ця робота триває", - йдеться в повідомленні.

До того ж, Єврокомісар з питань енергетики зазначила, що G-7 має закликати Росію до відповідальності щодо можливих ризиків на території ядерних об’єктів. І наполягала, що військові дії навколо ядерних об'єктів необхідно припинити, повинна бути забезпечена постійна безпечна експлуатація ядерних об'єктів.

Як зазначається, міністр енергетики Великобританії Квазі Квартнег, підтримуючи виступ єврокомісара, своєю чергою закликав учасників до всебічної підтримки України.

Всі міністри енергетики держав G-7 висловили підтримку Україні і запевнили в повній солідарності з українським народом і готовності й далі шукати найбільш ефективні механізми тиску на агресора у енергетичній сфері.

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