Польща вже постачає енергоресурси до України і готова продовжити постачання вугілля та пального у необхідних кількостях.

Польща підтримує Україну у питанні якнайшвидшої синхронізації української енергосистеми з ENTSO-E (Енергосистемою ЄС).

Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

"Польща підтримує Україну в контексті якнайшвидшої синхронізації української енергосистеми з ENTSO-E", - йдеться в повідомленні.

За повідомленням, 28 лютого відбулась онлайн-зустріч міністра енергетики України Германа Галущенка з міністром клімату та навколишнього середовища Польщі Анною Москвою.

"Анна Москва висловила повну підтримку України з боку Польщі у контексті якнайшвидшої синхронізації української енергосистеми з європейською енергосистемою ENTSO-E. Водночас, Польща має намір проводити роботу з європейськими партнерами для всебічної підтримки України у цьому питанні", - зазначили в міністерстві.

Також вони додали, що Польща вже постачає енергоресурси до України і готова продовжити постачання вугілля та пального у необхідних кількостях. Міністри домовились про подальшу координацію дій.

Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що енергосистема України працює стабільно, навіть в ізольованому режиму в умовах російської агресії.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 27 лютого, Міненерго попросило ЄС прискорити приєднання України до європейської енергосистеми.

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