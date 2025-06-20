Пропонувалося знизити ціни до 45 доларів за барель.

Європейський союз не просуватиме плани щодо встановлення нової стелі цін на російську нафту. Рішення пов'язане з побоюваннями, що новий конфлікт на Близькому Сході призведе до зростання цін на нафту.

Видання Politico пише, що пропозицію, яка передбачала зниження максимальної ціни на московську нафту з 60 до 45 доларів за барель, мали обговорити в понеділок у Брюсселі міністри закордонних справ країн блоку. Однак двоє дипломатів повідомили, що конфлікт, який розгорається між Ізраїлем та Іраном, означає, що цей план більше не є здійсненним.

"Ідея зниження цінового обмеження, ймовірно, не буде реалізована через міжнародну ситуацію на Близькому Сході та нестабільність. На зустрічі G7 цього тижня всі країни погодилися, що вони воліли б не ухвалювати рішення просто зараз. Ціни були досить близькі до межі, але зараз вони зростають і падають, ситуація занадто нестабільна на даний момент", - зазначило джерело.

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Пропозиція про обмеження в 45 доларів за барель призведе до втрати мільярдів доларів доходів від продажу нафти для Росії, яка щосили намагається підтримувати високий рівень військових витрат і закрити дірки в державному бюджеті.

Першопочатково запропоноване Україною, зниження граничної ціни було включено до тексту 18-го пакета санкцій ЄС. Однак, як зазначають експерти, без підтримки президента США Дональда Трампа реалізація цієї ідеї під питанням.

"Зниження граничної ціни без згоди США не буде ефективним", - сказала Марія Шагіна, експерт із санкцій Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Вона також наголосила на необхідності посилення контролю за дотриманням санкцій, "оскільки наразі близько 90% російської нафти поставляється за ціною, що перевищує встановлену межу".

Стеля цін на російську нафту - останні новини

Єврокомісія запропонувала знизити регульовану ціну на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель. Більшість країн G7 готові підтримати обмеження, але США виступають категорично проти.

16 червня стало відомо, що зниження регульованої ціни на російську нафту опинилося під загрозою. За даними ЗМІ, країни-члени блоку не можуть домовитися з цього питання без підтримки США.

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