Агентство ЄС з питань співпраці енергетичних регуляторів запустило щоденний бенчмарк скрапленого природного газу.

ЄС запустив новий щоденний показник для угод зі скрапленим природним газом (LNG).

Як йдеться в заяві відомства, Агентство ЄС з питань співпраці енергетичних регуляторів (ACER) запустило щоденний бенчмарк зрідженого природного газу.

Головним бенчмарком на газ в Європі зараз є контракти з поставками на нідерландському хабі Title Transfer Facility (TTF). Оскільки поставки СПГ істотно зросли на тлі обмеження Росією поставок трубопровідного газу в Європу, в ЄС вирішили створити більш репрезентативний бенчмарк.

Відео дня

"Індекс СПГ забезпечує більшу прозорість ринку на основі обов'язкової звітності, а отже, очікується, що він буде відображати реальні ціни на СПГ. Зацікавлені сторони можуть добровільно використовувати LNG-порівняльний індикатор",- йдеться в повідомленні.

Агентство публікує щоденні ціни окремо для Північно-Західної Європи та Південної Європи та єдину ціну для ЄС. Показник формується на основі середньозваженої ціни щоденних спотових контрактів на скраплений газ з урахуванням угод і повідомлень про постачання в ЄС.

Що таке бенчмарк

Бенчмарк - це показник або фінансовий актив, прибутковість за яким служить зразком для порівняння результативності інвестицій.

Ситуція з газом

Станом на 1 грудня 2022 року "Газпром" скоротив експорт газу у країни ЄС майже вдвічі.

Станом на 4 січня 2023 року транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму. У порівнянні з 2021 роком обсяги транзиту російського газу впали вдвічі.

28 березня 2023 року в ЄС вирішили заборонити російським експортерам заздалегідь резервувати потужності, необхідні для поставок. Повідомлялося, що Європейський Союз має намір надати державам-членам можливість ефективно заборонити російські поставки зрідженого природного газу без введення нових енергетичних санкцій.

2 квітня 2023 року Єврокомісія заявила про те, що розширить цінову "стелю" на газ на всі хаби ЄС.

Вас також можуть зацікавити новини: