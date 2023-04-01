Відзначається, що поставки газу збільшилися на 4%.

Поставки російського газу в Європу в березні зросли на 4% в порівнянні з лютим. "Блакитне паливо" поставлялося через Туреччину та Україну.

За інформацією Reuters, оскільки постачання російського газу до Європи газопроводом "Ямал-Європа" та "Північним потоком" у 2022 році було припинено, єдиними маршрутами до Європи залишився транзит газопроводом "Турецький потік" через Туреччину та Україну. Середньодобовий обсяг газу збільшився до 70,3 млн кубометрів у березні порівняно з 67,5 млн кубометрів у лютому.

Загальний обсяг поставок до Європи протягом місяця склав близько 2,18 млрд кубометрів. Близько 1,28 млрд кубометрів - в середньому 41,2 млн кубометрів на добу - проходило через Україну, з них 902 млн кубометрів - або 29,1 млн кубометрів на добу - через Туреччину. Відзначається, що з початку року "Газпром" в цілому поставив до Європи 5,9 млрд кубометрів газу.

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У минулому році Росія поставила в Європу за різними маршрутами в цілому близько 62 млрд кубометрів газу. Згідно з власною статистикою "Газпрому", загальний експорт до країн далекого зарубіжжя, включаючи Китай і Туреччину, скоротився майже на 46% до 100,9 млрд кубометрів у 2022 році.

Війна в Україні та постачання російського газу - що відомо

Після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну союзники Києва стали вводити різні санкції, в тому числі й газові, що значно скоротило доходи Москви. Так, 28 вересня 2022 року ЄС почав вимагати обмежити ціну на газ.

До 1 грудня 2022 року "Газпром" скоротив експорт газу в Європу майже в два рази, а в січні транзит газу з РФ через Україну впав до історичного мінімуму.

Станом на 25 березня "Газпром" скоротив транзит газу через Україну приблизно на 15%. 28 березня стало відомо, що ЄС має намір надати державам-членам можливість вводити заборону постачання зрідженого природного газу з Росії без введення нових енергетичних санкцій.

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