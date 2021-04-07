Повідомляється, що про намір звільнитися в.о. міністра почав говорити ще два тижні тому.

Виконувач обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву про звільнення.

Читайте такожРада знову не підтримала призначення Вітренка міністром енергетикиПро це пише «Економічна правда» з посиланням на джерело з оточення Вітренко.

Зазначається, що Вітренко вивіз особисті речі з міністерства ще 2 тижні тому.

Як розповіло джерело, тоді ж він і почав говорити про намір звільнитися.

Передбачалося, що після поїздки Вітренка з президентом Володимиром Зеленським в Катар ситуація може змінитися, але, судячи з усього, цього не сталося.

Юрій Вітренко: спроби призначити міністром енергетики

17 грудня минулого року Верховна Рада не підтримала призначення колишнього топ-менеджера НАК «Нафтогаз України» Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики України.

Однак Вітренка невдовзі було призначено виконувачем обов'язків міністра енергетики.

28 січня парламент знову відмовився призначити Вітренка першим віце-прем'єром - міністром енергетики.

4 лютого Верховна Рада відхилила законопроект, яким передбачалося заборонити повторно вносити протягом сесії одну й ту саму кандидатуру на посаду в уряді.

Через поправку до проекту закону, внесену першим заступником голови фракції «СН» Олександром Корнієнком, пропонувалося дозволити в.о. міністра виконувати в повному обсязі повноваження не 30, а 90 днів.

Але за це проголосували лише 205 народних депутатів.

11 лютого Корнієнко повідомив, що у фракції «Слуга народу» обговорюється питання щодо можливості втретє внести кандидатуру Вітренка на затвердження на посаді міністра енергетики.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц