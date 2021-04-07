Виконувач обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву про звільнення.
Читайте такожРада знову не підтримала призначення Вітренка міністром енергетикиПро це пише «Економічна правда» з посиланням на джерело з оточення Вітренко.
Зазначається, що Вітренко вивіз особисті речі з міністерства ще 2 тижні тому.
Як розповіло джерело, тоді ж він і почав говорити про намір звільнитися.
Передбачалося, що після поїздки Вітренка з президентом Володимиром Зеленським в Катар ситуація може змінитися, але, судячи з усього, цього не сталося.
Юрій Вітренко: спроби призначити міністром енергетики
- 17 грудня минулого року Верховна Рада не підтримала призначення колишнього топ-менеджера НАК «Нафтогаз України» Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики України.
- Однак Вітренка невдовзі було призначено виконувачем обов'язків міністра енергетики.
- 28 січня парламент знову відмовився призначити Вітренка першим віце-прем'єром - міністром енергетики.
- 4 лютого Верховна Рада відхилила законопроект, яким передбачалося заборонити повторно вносити протягом сесії одну й ту саму кандидатуру на посаду в уряді.
- Через поправку до проекту закону, внесену першим заступником голови фракції «СН» Олександром Корнієнком, пропонувалося дозволити в.о. міністра виконувати в повному обсязі повноваження не 30, а 90 днів.
- Але за це проголосували лише 205 народних депутатів.
- 11 лютого Корнієнко повідомив, що у фракції «Слуга народу» обговорюється питання щодо можливості втретє внести кандидатуру Вітренка на затвердження на посаді міністра енергетики.
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