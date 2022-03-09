Без світла досі залишаються мешканці понад 446 населених пунктів у Київській області.

За минулу добу енергетики відновили електропостачання 8900 будинкам у 38 населених пунктах на Київщині.

Про це повідомили в компанії ДТЕК.

"Всі 30 ремонтних бригад в області працюють, щоб якнайшвидше відновити роботу всіх ліній та підстанцій та повернути світло мешканцям Київщини, що постраждали через обстріли окупантів. 9 березня ми продовжимо ремонтні роботи за погодженням Територіальної оборони та Збройних сил України", - повідомили в компанії.

Повністю або частково вдалося повернути світло в 36 населених пункти в Макарівському районі: Борівка; Великий Карашин; Калинівка; Карашин; Кодра; Козичанка; Лисиця; Макарів; Небелиця; Ніжиловичі; Рожів; Садки; Садки-Строївка; Ситняки; Червона Слобода; Шнурів Ліс, Бишів; Весела Слобода; Вільне; Грузьке; Козичанка; Конопельки; Маковище; Мар'янівка; Нові Опачичі; Пашківка; Соснівка; Юрівка, Леонівка; Лишня; Мостище; Новосілки; Осиково; Чорногородка; Яблунівка; Ясногородка.

Ще в двох селах Старих Петрівцях та Нових Петрівцях Києво-Святошинського району світло повернули частково.

"Без світла залишаються мешканці понад 446 населених пунктів у Київській області. Ситуація ускладнена активними бойовими діями. Тридцять аварійних бригад безперервно працюють уже 13 діб, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів у Київській області, які постраждали через бойові дії", - повідомили в компанії.