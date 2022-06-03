МЗС рішуче засуджує триваючу окупацію Запорізької АЕС.

Міністерство закордонних справ України закликало Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) та Організацію Об'єднаних Націй подвоїти зусилля для якнайшвидшого звільнення Запорізької АЕС від окупантів.

Про це йдеться у заяві МЗС.

"МЗС рішуче засуджує триваючу окупацію Запорізької АЕС, яка продовжує перебувати під ефективним контролем російських військових підрозділів та представників російських енергетичних компаній. Дії російських ядерних терористів на ЗАЕС та в тимчасово окупованому м.Енергодар, постійні ракетні обстріли території України з боку РФ, зокрема й у напрямку цієї та інших атомних електростанцій, становлять безпрецедентну загрозу ядерній безпеці України, Європи та всього світу. РФ повинна неухильно дотримуватись законів і звичаїв війни, в тому числі і щодо ядерних об’єктів", - заявили в МЗС.

У міністерстві закликали генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша подвоїти зусилля з метою віднайдення шляхів якнайшвидшого звільнення ЗАЕС від російських загарбників, повернення її під повний контроль України, відновлення безпеки станції, а також вироблення дієвих модальностей направлення на ЗАЕС місії міжнародних експертів під егідою МАГАТЕ/ООН.

"Розраховуємо на активну позицію держав-партнерів з цього приводу у рамках майбутніх засідань Ради керуючих та Генеральної конференції МАГАТЕ. Вимагаємо від Росії повного виконання резолюції Ради керуючих МАГАТЕ від 03.03.2022 "Наслідки ситуації в Україні для ядерної безпеки, фізичної ядерної безпеки та гарантій", - заявили в МЗС.

Крім того, в зовнішньополітичному відомстві наголосили, що "РФ повинна негайно припинити всі дії, спрямовані проти ядерних об’єктів в Україні, і повернути українській стороні контроль над усіма захопленими ядерними установками. Цинічні спроби країни-агресора змусити Україну придбавати вироблену нею ж на ЗАЕС електроенергію мають негайно припинитися".

Як повідомляв УНІАН, Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупацією перебуває місто-супутник АЕС Енергодар. Під час захоплення станції росіяни відключили онлайн-моніторинг, щоб приховати свої дії від МАГАТЕ.

Сьогодні, 3 червня, у ГУР МОУ заявили, що на Запорізькій АЕС склалась критична ситуація із забезпечення стабільної та безпечної роботи станції, оскільки практично на підприємстві немає запчастин та витратних матеріалів.

За даними ГУР, керівництвом РФ станції вивчається можливість під’єднання станції до енергосистеми РФ. Втім, через технічні причини це поки що технічно неможливо.