На думку компанії "Оператор ГТС", це підкреслює, що наявність віртуальних точок на всіх кордонах в інтересах всього ринку Східної Європи.

Замовлення трейдерів на транспортування газу в ЄС на віртуальній точці з'єднання Україна-Польща перевищило гарантовану потужність газотранспортної системи на даний момент.

Про це повідомляє прес-служба "Оператора газотранспортної системи України".

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"Компанія була змушена обмежити замовлення трейдерів на вивезення газу в режимі short-haul. Це ще раз підкреслює, що наявність віртуальних точок на всіх кордонах в інтересах всього ринку Східної Європи та буде користуватися попитом", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що при гарантованій потужності точки виходу 12,9 млн куб.м на добу, замовлення на гарантованій основі склало 11,1 млн куб. м, ще близько 120 тис. куб. м були дозамовлені на аукціонній платформі на добовій основі.

За інформацією прес-служби, разом з тим замовлення послуги short-haul в ці дні досягало 3 млн куб.м, що пов'язано зі зростанням попиту на природний газ в Європі у зв'язку з похолоданням. ОДТСУ може забезпечити фізичний потік в обсязі 12,9 млн куб. м. відповідно, компанія пропорційно обмежила обсяги послуги short-haul для замовників послуг транспортування до близько 1,7 млн куб. м.

У компанії нагадали, що short-haul (або потужність з обмеженнями) відповідно до Кодексу ГТС є найбільш переривчастою послугою, яка може надаватися виключно за наявності технічної можливості в ОДТСУ. При цьому тариф на цю послугу є найнижчим - у 2-3 рази нижче, ніж при замовленні гарантованих потужностей. Особливістю послуги short-haul є ризик того, що замовники можуть не отримати її в повному обсязі. У цьому випадку послуга оплачується тільки за фактичний обсяг транспортування.

Хронологія подій

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему в січні-грудні 2020 року скоротився на 38% у порівнянні з минулим роком – до 55,8 млрд кубометрів.

У 2019 році транзит газу через Україну становив 89,6 млрд куб. м, у 2018 році - 86,8 млрд куб. м, а у 2017 році - 93,5 млрд куб. м.

З 1 січня 2020 року функції оператора магістральних газопроводів перейшли від держкомпанії «Укртрансгаз» до «оператора ГТС України», який був переданий в управління держкомпанії «Магістральні газопроводи України» (МДУ), підпорядкованої Міністерству фінансів України.

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Автор: Бредіхіна Ганна