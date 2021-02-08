Станом на 6 лютого запаси газу в ПСГ скоротилися до 20,6 мільярда кубометрів.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 30 січня по 6 лютого скоротилися на 3% - до 20,55 мільярда кубометрів.

Читайте такожПісля аварійних зупинок ТЕС ціна електроенергії злетіла на 18%Про це свідчать дані Державної компанії "Оператор ГТС".

Станом на 6 лютого запаси газу в ПСГ були на 23% більше, ніж на аналогічну дату 2020 року (16,7 мільярда кубометрів). При цьому українські газові сховища заповнені на 66%.

Що цьому передувало

Україна 11 березня 2020 року розпочала сезон закачування природного газу в підземні сховища газу (ПСГ).

Запаси газу в сховищах станом на 11 березня становили 15,808 мільярда кубометрів.

28 жовтня прес-служба компанії "Нафтогаз України" повідомила, що українські газові сховища переходять у режим відбору природного газу.

Станом на 28 жовтня 2020 року запаси газу в підземних сховищах становили понад 28 мільярдів кубометрів.

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Автор: Ігор Орел