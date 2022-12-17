Найбільш складна ситуація - це Київ і область, це Вінниця і область, Львів і область, але і в інших регіонах є масштабні відключення.

Президент Володимир Зеленський розповів, в яких областях ситуація в енергетиці наразі залишається найскладнішою.

"Головне сьогодні енергетика. За день вдалося повернути електрику майже 6 мільйонам українців", - сказав президент у своєму вечірньому відеозверненні.

За його словами, ремонтні роботи тривають без перерви після вчорашнього удару терористів.

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"Звичайно, ще дуже багато роботи, щоб стабілізувати систему. Є проблеми з постачанням тепла, є великі проблеми з постачанням води. Найбільш складна ситуація - це Київ і область, це Вінниця і область, Львів і область, але і в інших регіонах є, на жаль, масштабні відключення. Це і Дніпро та область, Волинь, Житомирщина, Закарпаття, Івано-Франківщина, Одеса та область, Полтавська область, Тернопільщина, Чернігівщина, інші міста та області", - поінформував глава держави.

Ракетний обстріл України

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня російські окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети по Україні, 60 із яких збили сили протиповітряної оборони.

В результаті ударів було уражено декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У Києві після російської ракетної атаки 16 грудня було призупинено роботу електротранспорту. У місті відбулися аварійні відключення електроенергії, також у квартирах багатьох киян зникло водо- та теплопостачання.

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