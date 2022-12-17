У Київській області зараз без електропостачання залишаються близько 50% споживачів. Відновлювальні роботи після вчорашньої ворожої атаки тривають.
Як заявив голова Київської обласної Військової адміністрації Олексій Кулеба, за рішенням "Укренерго" в Київській області тривають екстрені відключення електропостачання.
"Ускладнюють процес погодні умови: дощ зі снігом призводять до обмерзання та обривів ліній. Однак енергетики працюють в посиленому режимі... Близько 50% регіону поки без світла", - повідомив Кулеба.
Ракетний удар 16 грудня:
Вранці 16 грудня Україна зазнала масштабної російської ракетної атаки. Повітряна тривога тривала понад чотири години. Сили протиповітряної оборони знищили понад 60 з 76 випущених ворогом ракет.
В результаті ракетної атаки було пошкоджено близько дев'яти об'єктів генерації. Багато українських міст були знеструмлені. У містах зникло водопостачання та опалення, зупинився весь електротранспорт.
Атаки на енергосистему України:
10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.
23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.
5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України.
14 грудня 2022 року, вранці Київ і область атакували дрони-камікадзе.
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