Володимир Зеленський розповів, що провів сьогодні велику нараду щодо ситуації в енергетиці.

Президент України Володимир Зеленський вкотре закликає українців свідомо обмежити споживання електроенергії.

Про це глава держав сказав у вечірньому зверненні.

Зеленський розповів, що провів сьогодні велику нараду щодо ситуації в енергетиці. Зокрема, учасниками були урядовці, Офіс президента, енергетичні компанії, ДСНС. "

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Тематика різнопланова. Це й відновлення пошкоджених об’єктів, захист генерації, забезпечення доступу людей до енергії. Окремо проаналізували стан атомної та гідрогенерації. Відповідно – ситуацію на Запорізькій атомній станції та на Каховській гідроелектростанції", - заявив Зеленський.

"Російські терористи створили нашим енергетикам такі складні умови, яких ніхто у Європі ще просто не бачив, не зустрічав. Не було таких загроз, які зараз змушені долати наші фахівці. І вони з честю їх долають", - відзначив Зеленський.

Президент подякував всім працівникам енергогалузі, рятувальникам, ремонтним бригадам, представникам місцевого самоврядування, приватних компаній, які працюють достатньо ефективно, щоб попри всі загрози зберігати стабільність української енергосистеми.

"У багатьох містах і районах України відбуваються аварійні відключення енергопостачання, доводиться обмежувати споживання енергії. Але ми всі маємо пам’ятати одне: нам потрібна перемога над Росією і в енергетичній сфері", - заявив глава держави.

"Хоч би що робив ворог, наше завдання – ламати його плани й захищати Україну. І це не просто чиєсь завдання, це стосується не лише енергетиків чи когось іншого. Зараз потрібне свідоме споживання енергії всіма українцями. Оберіть, будь ласка, кожен свою схему обмеження споживання електрики, поки в загальній енергосистемі є дефіцит", - наголосив Зеленський.

Російські атаки по українській енергосистемі: які наслідки

10 жовтня Росія розпочала інтенсивні атаки на об’єкти української енергетичної інфраструктури із застосованням ракет та дронів-камікадзе, а 22 жовтня окупанти здійснили подібну атаку на західні регіони України.

З початку повномасштабного вторгнення збройними силами РФ здійснено 85 атак на об’єкти електроенергетики України, з них 51 - у жовтні. Серйозних пошкоджень зазнала вся енергетична інфраструктура України. Через це почали застосовувати графіки обмеження електропостачання споживачів.

Через збільшення споживання у центральному регіоні диспетчерський центр "Укренерго" з 20 жовтня був вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії.

Згідно з опитуванням кожен другий українець (67%) буде залишатися взимку в Україні попри удари російських окупантів по енергосистемі нашої країни.