За його словами, зараз він продовжує виконувати обов'язки міністра енергетики.

Міністерство енергетики не підтверджує інформацію про те, що виконувач обов'язків міністра Юрій Вітренко написав заяву про звільнення.

Читайте такожУкраїна підписала нафтогазовий меморандум з КатаромУ четвер, 8 квітня, у прес-службі відомства розповіли, що з 29 березня Вітренко був з візитом у Досі для перемовин з генеральним директором Qatar Petroleum, державним міністром з енергетики Саад бін Шеріда Аль-Каабі в рамках підготовки офіційного візиту президента України в Катар.

"Сьогодні Юрій Вітренко повернувся до виконання обов'язків міністра енергетики після відрядження в Катар", - зазначили в міністерстві.

Сам Вітренко назвав маніпулятивними чутки про нарікання на роботу відомства та заявив, що продовжує виконувати обов'язки його очільника.

"Чутки про нарікання з боку уряду, Офісу президента, міжнародних партнерів на роботу Міністерства енергетики під моїм головуванням мають маніпулятивний характер. ... Наразі я продовжую виконувати обов'язки міністра енергетики та готуюся до поїздки у складі офіційної української делегації в рамках закордонного візиту президента України, який заплановано на найближчі дні", - прокоментував численні запити ЗМІ Вітренко.

Він також зазначив, що в України "вистачає зовнішніх загроз, для ефективної боротьби з якими потрібна командна робота органів державної влади", і сам він на посаді виконувача обов'язків міністра енергетики докладає зусилля саме для цієї боротьби.

Звільнення Вітренка: що відомо

7 квітня джерела видання "Економічна правда" повідомили, що Юрій Вітренко написав заяву про звільнення.

За словами джерел, він вивіз особисті речі з міністерства ще два тижні тому.

Інший співрозмовник з оточення Вітренка заявив, що виконувач обов'язків міністра енергетики почав говорити про свій відхід ще близько двох тижнів тому.

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Автори: Бредіхіна Ганна, Катерина Комолова