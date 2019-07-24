За рахунок чого можна підвищити темпи зростання економіки України

Днями Міжнародний валютний фонд оновив глобальний макропрогноз розвитку світової економіки. І для України прогнози невтішні.

Українська економіка не має зростаючого внутрішнього ринку. Він не зростає, тому що у нас немає внутрішніх інвестицій у виробництво і банківського кредитування. Відтак, населення нашої країни має дефіцит своїх сімейних бюджетів і, відповідно, не має коштів для певних капітальних операцій.

Тому темпи зростання внутрішньої економіки країни напряму пов’язані із зовнішніми обставинами. Зокрема, з експортом руди, металу і сільськогосподарських культур.

Мабуть, сільськогосподарські культури вже заповнили ті потреби, які покладалися на українські товари. А зовнішня кон’юнктура щодо металу залежить від того, як розвивається економіка в цілому, бо це є ресурсний момент для промисловості та інших галузей. Отже, якщо ця кон’юнктура металургійної сировини і по металу погіршується, то погіршується і рівень економіки країни.

Темпи зростання внутрішньої економіки країни напряму пов’язані із зовнішніми обставинами. Зокрема, з експортом руди, металу і сільськогосподарських культур

Власне, наразі український ринок металів фактично завмер. Причиною цього є заповнення світового ринку сировиною з Китаю та Бразилії, які для нас були пріоритетними. Тож фактично вони нас витіснили через свої більш сучасні технології виробництва. Саме тому, попри те, що світові ринки уповільнюються, ми втрачаємо конкуренцію.

Аби покращити цю ситуацію, треба, по-перше, піднімати малий та середній бізнес усередині країни, принаймні максимально цьому сприяти – запускати дерегуляцію, забезпечити свободу включення у ринки та різні інфраструктурні системи (зв’язок, транспорт, морське сполучення), знижувати оподаткування на митницях. Саме це призведе до зростання кількості бізнесменів, створення ними робочих місць і, відповідно, забезпечить попит на внутрішньому ринку. Так свого часу піднімались усі ключові країни і виростали у потужні конгломерати.

На старих заводах та старій базі наші підприємства вже зростати не можуть. Вони. задля зростання попиту, мають пропонувати альтернативу, і тому їх треба модернізувати.

На старих заводах та старій базі наші підприємства вже зростати не можуть

Та процес їх модернізації можливий тільки внаслідок деолігархізації (оскільки зараз олігархи не вкладають кошти у місцеві заводи, а купують більш оснащені потужності за кордоном). І коли цей процес розпочнеться, в межах ринків України та на світовій арені може з’явитися та сама конкуренція, на яку не зможуть впливати монополісти.

Володимир Лановий, президент Центру ринкових реформ, екс-міністр економіки України, доктор економічних наук