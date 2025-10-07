Світлана Гринчук зазначила, що все буде залежати від інтенсивності російських атак та швидкості відновлення пошкодженого чи знищеного енергообладнання.

У Міністерстві енергетики розглядають сценарій тривалих відключень світла в Україні у разі продовження російських атак по вітчизняній енергосистемі, але зазначають, що наразі говорити про це передчасно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спілкування з журналістами заявила очільниця енергетичного відомства Світлана Гринчук.

Вона зазначила, що ситуація в енергосистемі буде залежати від інтенсивності російських атак та швидкості відновлення пошкодженого чи знищеного енергообладнання.

"Звичайно, ми готуємося до різних варіантів і до найгірших, в тому числі. Але сподіваємося, що, спільними зусиллями, нам вдасться зберегти роботу енергосистеми та обійтися без довготривалих відключень", - зауважила Гринчук.

Міністерка нагадала, що через атаки Росії вже запроваджено графік погодинних відключень у Чернігові та області. Вона зазначила, що росіяни повторно атакують енергетику регіону, невдовзі після відновлення електропостачання.

"Говорити про те, що в нас будуть довготривалі відключення зарано… Але, на жаль, ми маємо досвід попередніх років, коли ситуація змінюється кожного дня і можна чекати чого завгодно", - зазначила голова Міненерго.

Удари Росії по енергетиці України - останні новини

У ніч проти 5 жовтня противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Внаслідок атаки було пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", через що жителі обласного центра та Запорізького району залишилися без світла.

Наступного дня ворог вчергове атакував енергетику Чернігівщини, якій і до того було непереливки. Як уточнили у компанії "Чернігівобленерго", цього разу було влучання по об’єкту в Ічнянській громаді, частина якої залишилася без світла.

7 жовтня Росія вкотре атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігівської області. Внаслідок атаки в Прилуках без світла залишилися понад 61 тисяча споживачів.

