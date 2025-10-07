Путін, згідно з поправками до конституції РФ, може обіймати посаду президента країни до 2036 року, коли йому вже виповниться 83 роки.

З ініціативи кремлівського диктатора Володимира Путіна в Росії значно збільшили субсидії на наукові проєкти, присвячені боротьбі зі старінням. Про це пише Le Monde.

Зазначається, що російські пропагандисти та оточення Путіна продовжують створювати ілюзію того, що російський диктатор нібито "постійно працює". Зокрема, росЗМІ заявляли про те, що очільник РФ 7 жовтня, у день свого 73-річчя, працюватиме у звичному режимі та навіть проведе "оперативне" засідання Ради національної безпеки.

У виданні додали, що Путін, згідно з поправками до конституції РФ, ухваленими у 2020 році, може обіймати посаду президента країни до 2036 року. Тоді йому буде 83 роки.

Журналісти нагадали, що голова РФ під час бесіди з китайським лідером Сі Цзіньпіном 3 вересня в Пекіні обговорювали можливості сучасної медицини щодо продовження життя. Російський диктатор тоді сказав, що "з розвитком біотехнологій людські органи можна буде безперервно пересаджувати, що дасть змогу людям досягати безсмертя", про що писало агентство Bloomberg.

Ба більше, Путін пізніше публічно визнав, що вірить у можливість продовження життя людини до 150 років. Журналісти з'ясували, що за його ініціативою кількість фінансованих державою наукових проєктів у цій сфері збільшилася в 6 разів.

За даними видання, із 7 проєктів, схвалених у період із 2016-го до 2022 року на загальну суму 21 мільйон рублів, у період із 2021-го до 2025 року їхня кількість збільшилася до 43, а загальний обсяг фінансування становив 172 мільйони рублів.

Крім того, у 2025 році в РФ фінансування отримали й інші дослідницькі програми зі старіння, включно з програмою "Регуляція процесів оновлення клітин в організмі, фундаментальної основи тривалого збереження функціональної активності органів і тканин, здоров'я та активного довголіття людини". Її керівником є ендокринологиня Марія Воронцова, яка, ймовірно, є старшою дочкою Путіна.

Путін і Сі обговорювали можливості медицини щодо продовження життя

Нагадаємо, що раніше Bloomberg розкрило деталі бесіди керівників Росії та Китаю, Володимира Путіна і Сі Цзіньпіня під час проведення китайських урочистих заходів. Журналісти з'ясували, що вони обговорювали можливості сучасної медицини щодо значного продовження їхнього життя.

Зокрема, Путін заявив Сі, що з розвитком біотехнологій людські органи можна буде безперервно пересаджувати, і "люди зможуть жити у дедалі молодших тілах і навіть досягати безсмертя". У відповідь голова Китаю сказав, що "в цьому столітті є шанс дожити до 150 років".

Зазначається, що ця розмова не була призначена для широкої публіки. Її деталі були розкриті через помилку технічного персоналу. Мікрофон, який був прикріплений до одягу одного з диктаторів, продовжував працювати і передавати в ефір розмову Путіна і Сі.

