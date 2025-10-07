На думку вчених, це утворення, можливо, сталося через танення підземних крижаних відкладень.

У приголомшливому новому відеоролику Європейського космічного агентства (ESA) можна пролетіти над лабіринтовидним каньйоном на Марсі. Про це пише Live Science.

Цікаво, що анімація, заснована на даних, отриманих із космічного корабля Mars Express ESA, переносить глядачів у "зачаровуючий політ над звивистими каналами, прокладеними водою, островами, які не піддаються ерозії, та лабіринтом горбистої місцевості", використовуючи зображення, отримані стереокамерою високого розрізнення космічного корабля, йдеться в заяві представників ESA.

"Центральним елементом туру є канал відтоку завдовжки 1300 км, званий долиною Шалбатана. Він каскадом спускається з високогірного регіону Ксанфе Терра до більш гладких низовин Хрисової рівнини. Мільярди років тому вода спрямовувалася цим каналом, створюючи багато з тих особливостей, які ми бачимо сьогодні. Кульмінацією екскурсії стає захопливий краєвид на ударний кратер завширшки 100 км, що утворився на поверхні Марса під час зіткнення з космічним об'єктом", - пояснили вони.

Зазначається, що "Ксанфе Терра" - назва, яку Міжнародний астрономічний союз дав цьому регіону 1979 року після проведення високоточної зйомки Марса космічними апаратами тієї епохи. За даними DLR, німецького космічного агентства, яке фінансувало встановлення обладнання, ця назва означає щось на кшталт "золотисто-жовта земля".

Уважні глядачі зможуть побачити, як політ перетне "кордон марсіанської дихотомії", де кратери південних височин поступово згладжуються, переходячи в більш плоскі рівнини північних низовин, йдеться в окремій заяві DLR. Дослідники досі не впевнені в причинах цієї дихотомії.

Крім того, на відео видно канали відтоку, які являють собою широкі, глибоко врізані долини, що, ймовірно, утворилися в геологічному минулому Марса під час катастрофічних повеней, які супроводжувалися величезною кількістю води. На думку вчених, це утворення, можливо, сталося через танення підземних крижаних відкладень.

Представники DLR додали, що камера Mars Express досліджує геологію Марса в рамках більш масштабної місії з пошуку життя. Він перебуває на Червоній планеті з 2003 року, місія, яка мала тривати два роки. Космічний апарат все ще справний після більш ніж 20 років служби, і його місія неодноразово продовжувалася у зв'язку з поверненням наукових даних.

У липні минулого року марсохід Perseverance, запущений NASA, зібрав нові зразки марсіанської породи і досліджував їх. У досліджуваному зразку було знайдено мінерали і структури, які на Землі часто пов'язані з діяльністю мікроорганізмів. Водночас науковці наголошують: усі ці ознаки можуть мати і небіологічне походження.

