'Пузатий Нептун': з’явилося фото нової української ракети

Ракета відрізняється від звичайної протикорабельної Р-360 та "Довгого Нептуна".

Під час демонстрації представникам НАТО можливостей українського ОПК було показано нову версію крилатої ракети "Нептун", яка, ймовірно, раніше не згадувалась у відкритих джерелах. Про це повідомляє Defense Express.

У першу чергу, привертає увагу незвичне потовщення в середині корпусу, через що (а також через відсутність офіційного індексу) ракету прозвали "Пузатим Нептуном".

Іншими словами, ракета суттєво відрізняється від звичайної протикорабельної Р-360, а також її модифікації, яка отримала назву "Довгий Нептун".

Відео дня

Потовщення, ймовірно, є конформними баками з паливом, які дозволяють збільшити дальність польоту ракети. Варто сказати, що у звичайної Р-360 дальність становить 280 км, тоді як "Довгий Нептун" може вражати цілі на відстані 1000 км.

"Цілком логічним буде зробити припущення, що "Пузатий Нептун" має дальність у 500 км", – зазначають у Defense Express. Також не можна виключати, що нова ракета має більшу бойову частину, ніж базова версія.

Р-360 "Нептун" – інші новини

Нагадаємо, що нещодавно повідомили про те, що ракетою "Нептун" минулого року понад 50 разів вдарила по ворогу. Але про завдані удари не завжди повідомляли. За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, бойове застосування ракет цього типу демонструє успішні результати.

Також повідомлялося, що наприкінці вересня у Брянській області було уражено підприємство "Електродеталь", яке виробляє електричні з’єднувачі та конектори. Фахівці вважають, що для ураження цілі Україна застосовувала звичайну версію ракети "Нептун".

Вас також можуть зацікавити новини: