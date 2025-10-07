У 2027 році прогнозується зростання економіки на 5%.

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України наступного року. Якщо в квітні банк очікував, що в 2026 році економіка зросте на 5,2%, то оновлений прогноз передбачає зростання на рівні поточного року – на 2%.

Про це йдеться у жовтневому огляді "Економічна ситуація в регіоні Європи та Центральної Азії: робочі місця та процвітання".

"Економічне зростання в Україні, ймовірно, сповільниться до 2% у 2025 році з 2,9% у 2024 році, оскільки тривале вторгнення Росії впливає на інвестиційну та ділову активність", - ідеться в документі.

Ситуація може покращитись з 2027 року - згідно з нинішнім прогнозом, зростання ВВП очікується на рівні 5%.

В огляді зазначається, що імпорт газу Україною досяг найвищого рівня за майже два роки, оскільки пошкодження інфраструктури обмежувало внутрішнє виробництво.

Слабший експорт сільськогосподарської продукції також уповільнив зростання через несприятливі погодні умови та скасування "торговельного безвізу" з Європейським Союзом.

"Протягом першої половини 2025 року вартість експорту знизилася майже на 5% на тлі скорочення експорту до Європейського Союзу, куди спрямовується майже 60% поставок України за кордон", - сказано в документі.

При цьому у Світовому банку зазначають, що економіка України перебуває в процесі трансформації з появою нових секторів та підвищенням продуктивності в існуючих секторах, що ймовірно сприятиме зростанню зайнятості.

Прогнозується, що під час відновлення економіки після війни Україна створюватиме нові робочі місця завдяки інвестиціям у сектор ІТ та цифрових послуг, модернізації сільського господарства та розширенню потужностей харчової промисловості. Також створенню нових робочих місць сприятиме відновлення та вдосконалення енергетичної та логістичної інфраструктури.

Економіка України - останні прогнози

Раніше у Світовому банку прогнозували, що активні бойові дії в Україні триватимуть до кінця 2025 року з їхнім подальшим уповільненням. Передбачалося, що зростання економіки у 2026 році при цьому пришвидшиться з 2% у 2025 році до 5,2% у 2026 році, а потім зменшиться до 4,5% у 2027 році.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у вересні погіршив свій прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2,5% на тлі високої невизначеності, пов’язаної з війною Росії проти країни. Попередній прогноз був більш оптимістичним – 3,3%.

