П’ять "вічних" проблем бізнесу у році, що минає

Українці – люди, які, у більшості, прагнуть мати свою справу та самостійно розв’язувати питання забезпечення своєї сім'ї матеріальними цінностями. І, як показує український і закордонний досвід, вклад бізнесу в економіку важко применшити.

А аналіз проблем бізнесу є першим кроком до їх вирішення.

Чи то відкривши лише свою справу, чи то працюючи «не перший рік», кожен підприємець стикається з певними проблемами.

Серед основних у 2019 році слід виділити такі:

1. Адміністративні бар'єри, коли необхідно отримати дозволи, ліцензії, довідки, узгодження та витримати перевірки державних органів.

Після скасування (01.01.2019 р.) мораторію на проведення заходів державного нагляду стосовно малих та середніх підприємств, контролюючі органи почали активну інспекційну діяльність з проведення планових і позапланових перевірок суб’єктів господарювання на предмет порушень вимог чинного законодавства.

Таким чином, у 2019 році було проведено 65 372 позапланових перевірок, 117 623 планових перевірок та 30 227 комплексних перевірок.

Підприємці бояться перевірок та ставлять до них як до тиску з боку держави, оскільки, як свідчить практика, контролювати слід і самі контролюючі органи.

Вагомий внесок у розвиток бізнесу зробив закон «Про ТОВ». 17 червня 2019 року закінчився строк для приведення статуту у відповідність до вимог нового профільного закону

Тому, хочеться все-таки сподіватися на те, що контролюючі служби насправді будуть реформовані і ми не отримаємо повернення до практик, які були раніше. Адже, наприклад, перевірки Інспекції праці, які почалися ще у 2018 році, були досить неоднозначними, і від бізнесу надходили сигнали, що часто вони проходили за таким «старим» сценарієм.

Поліпшити заходи державного нагляду покликаний, наприклад, законопроект №7373. Ним пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності інспекторів у разі порушень у проведенні дозвільних процедур. Проект також передбачає посилення контролю громадськості.

2. Часта зміна законодавства у сфері підприємницької діяльності призводить до виникнення додаткових складнощів у роботі.

Вагомий внесок у розвиток бізнесу зробив закон «Про ТОВ». 17 червня 2019 року закінчився строк для приведення статуту у відповідність до вимог нового профільного закону.

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) — найпопулярніша організаційно-правова форма юридичної особи для ведення бізнесу. А тому цим законом зачепило більшість суб’єктів підприємницької діяльності.

Крім того, у 2019 році бізнес отримав зміни у сфері ліцензування, з 1 грудня 2019 року набули чинності штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію/не реєстрацію акцизних накладних та розрахунків коригування до акцизних накладних, з 1 січня 2020 року ДПС представить безкоштовне програмне РРО для тестування, з 1 лютого 2020 року Кабмін запустить програму щодо надання дешевих кредитів бізнесу під 5-9% річних, яку раніше анонсував президент.

3. На діяльність підприємців, крім іншого, впливає правозастосовна практика судів, для створення якої необхідно близько п'яти років існування того чи іншого закону без внесення до нього істотних змін.

Ніщо не вічне, а, тим більше, судова практика в Україні. Актуальність цієї тези зрозуміє кожен практикуючий юрист. Неоднозначність правових позицій судів змушує відстежувати та враховувати судову практику у процесі розбудови бізнесу.

4. Низький рівень професійної підготовки фахівців. Відшукати собі в штат кваліфікованого юриста, бухгалтера, фінансового аналітика та інших фахівців високого професійного рівня дуже складно.

Підприємства досить часто відчувають нестачу кваліфікованого персоналу. В умовах конкуренції, кращих фахівців отримують компанії з найбільшим бюджетом, тому що можуть запропонувати більш високий рівень зарплати і соціальний пакет. Всі підприємства працюють в постійно змінному інформаційному середовищі, і керівнику необхідно завжди відстежувати зміни у своїй сфері діяльності, бути професіоналом у своїй галузі. Для цього необхідно підвищувати кваліфікацію не тільки свою, а й своїх співробітників. Це актуальна проблема для кожного підприємства, і вирішити її можна шляхом проведення семінарів, круглих столів, тренінгів, дистанційного навчання, надання консультацій.

У підприємців має бути в голові чітка формула, що відкрив бізнес - заручився підтримкою юриста

5. Самовпевненість підприємців. Впевненість в тому, що знають, як необхідно оформити ту чи іншу угоду, ті чи інші правовідносини, в результаті чого не можуть отримати те, на що розраховували, і позбавлені можливості захистити свої інтереси в суді. Економія на професійній юридичній консультації призводить до того, що витрати доводиться нести набагато більші, ніж якби була вчасно отримана юридична допомога при оформленні відносин.

У підприємців має бути в голові чітка формула, що відкрив бізнес - заручився підтримкою юриста. Адже це дозволить відразу кваліфіковано перевірити і скласти договори, отримати ліцензії/дозволи, зареєструвати торгову марку, підготуватись та пройти перевірку і т.д. Натомість, за юридичною допомогою звертаються, зазвичай, тоді, коли «припекло». Тому для бізнесу необхідне розуміння важливості юридичних проблем у справі, а головне - наслідків для середньостатистичного підприємця. Важливо, щоб під час реєстрації бізнесу директор розмірковував про юридичну грамотність і безпеку в тому ж ключі, як це відбувається з бухгалтерським обліком.

Отже, 2019 рік не став якимось надто особливим для українського бізнесу. Більшість проблем вітчизняних підприємців та підприємств кочують з року в рік. Втім, хочеться сподіватися, що в новому році як бізнес, так і державні органи будуть працювати за правилами та уникати можливих помилок.

Тетяна Перевощикова, адвокат Investment Service Ukraine