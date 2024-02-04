Україна сподівається, що американські партнери "послідують прикладу ЄС".

Україна сподівається, що перші кошти від Європейського Союзу в рамках програми Ukraine Facility на 50 млрд євро надійдуть вже у березні поточного року. Про це сказала перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко в ефірі телемарафону.

"Ми сподіваємось, що перший транш ми отримаємо у березні місяці у розмірі 4,5 млрд євро. За перший рік ми прогнозуємо отримати 18 млрд євро прямої бюджетної підтримки. Очевидно, що бюджетний дефіцит не може бути покритий виключно з грошей ЄС", - сказала вона.

За її словами, тому Україна сподівається, що американські партнери "наслідуватимуть приклад ЄС". "Це нам допоможе втримати нашу макроекономічну стабільність, яка є базовою передумовою для економічного зростання і відновлення", - наголосила Свириденко.

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Макрофінансова допомога ЄС

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого голови держав і урядів країн-членів Європейського Союзу ухвалили одностайне рішення про створення Українського Фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024-2027 років.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель зазначив, що рішення було схвалено усіма 27 лідерами ЄС у Брюсселі.

За його словами, це забезпечує стійке, довгострокове, передбачуване фінансування для України.

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