Сили оборони України досягли успіхів у районі Куп'янська Харківської області. Однак бої там залишаються дуже важкими.

Таку заяву зробив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Сухопутних військ ЗСУ Юрій Федоренко в етері телеканалу FREEДOM. Зазначається, що українські захисники продовжують утримувати ініціативу.

"Наш підрозділ активно знищує ворога як на Покровському напрямку, так і на Куп'янському. Є позитивні новини, про які вже повідомив головнокомандувач Збройних сил України. Зокрема, по північній частині міста Куп'янська, де противник раніше мав можливість активно перекидати війська", – заявив він.

Федоренко додав, що раніше ворог використовував логістичні маршрути для перекидання своїх сил із лівого берега річки на правий. Однак унаслідок активних дій українських сил цю можливість було втрачено.

Відрізати противника і не дати йому проникнути в місто диверсійно-розвідувальними групами було дуже важливо, зазначив командир:

"Наразі ворог не має можливості поповнювати особовий склад, який раніше перебував у Куп'янську та готував плацдарм для подальшого просування".

Водночас окупаційні війська РФ активно застосовують у районі Куп'янська різне озброєння: дрони, авіацію з керованими авіабомбами, артилерію та реактивні системи залпового вогню. Також там є реактивні установки виробництва КНДР.

"Деякі установки схожі на ті, що раніше стояли на озброєнні в Китаї. До речі, походження цих систем потребує подальшого вивчення, адже їхня поява свідчить, що Росія отримує підтримку від інших країн, готових допомагати їй вести війну проти України", – розповів Федоренко.

Однак, незважаючи на наявні труднощі, українські війська мають успіхи на цьому напрямку, каже командир:

"Якщо порівняти ситуацію, яка була два тижні тому, і ту, що є зараз – вона діаметрально протилежна. Сили оборони вже зробили неможливе і продовжують виконувати завдання щодня".

Війна в Україні: ситуація в Донецькій області

Угруповання військ "Схід" заявило, що Сили оборони України виявляють і знищують російських окупантів у Покровську. Зазначається, що російські військові безуспішно намагаються інфільтруватися на північні околиці міста. Також ворог намагається атакувати в районі Мирнограда.

Тим часом у районі Костянтинівки росіяни дроном атакували автомобіль з іноземними журналістами. Команда мала намір відзняти евакуацію, яка відбувалася в Костянтинівці.

