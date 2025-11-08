Досі поставки забезпечували благодійники, але у них скінчилися гроші.

Франція забезпечує Україну старими риболовними сітками. Вони виявилися дуже хорошим інструментом для захисту автошляхів від російських дронів. Про це пише The Guardian.

Видання зазначає, що в рибальських портах Бретані (регіон на північному заході Франції) завжди валялося багато викинутих рибальських сіток. Зазвичай сітки служать не більше двох років, після чого їх просто викидають. Місцями це становить проблему, адже узбережжя просто завалене ними.

Однак сітки, якими колись ловили рибу, можна використовувати для ловлі російських дронів в Україні. Так, французька благодійна організація Kernic Solidarités надіслала до України дві партії сіток загальною довжиною 280 км. У прифронтових районах із цих сіток облаштовують тунелі уздовж доріг. Російські дрони застрягають в таких сітках подібно до того, як мухи застрягають у павутині.

"У цьому регіоні не бракує рибальських сіток. Проблема в тому, що з ними робити, оскільки кілька компаній, які їх переробляють, закрилися. Якщо вони їм потрібні для створення стін проти дронів та порятунку життів в Україні, вони можуть їх отримати. Коли ми дізналися, що Україні потрібні сітки, рибальська спільнота швидко відреагувала", – заявив президент благодійної організації Жерар Ле Дюфф.

Інший представник організації Крістіан Абазію каже, що вони не мають коштів для відправки більшої кількості сіток в Україну, але зараз намагаються домовитися про те, щоб Україна відправила вантажівки до Франції і сама забрала ці сітки.

"Ми допоможемо дістати сітки та завантажити їх, але у нас немає бюджету, щоб продовжувати самостійно організовувати конвої", – сказав він.

