Очільник ОВА зауважив, що проблеми з електрикою є по всій країні.

Російські окупаційні війська завдали рекордного удару балістикою по Полтавській області. Внаслідок атаки в області відсутні повністю або є перебої із світлом, водою та теплом.

Таку заяву зробив у відеозверненні очільник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Когут. За його словами, ворог бив по обʼєктах енергетики.

"Це був рекордний за кількістю балістичних ракет обстріл. На жаль, маємо значні пошкодження, через що в області відсутні повністю або є перебої з електро-, тепло- та водопостачанням", – пояснив він.

Очільник ОВА запевнив, що усі відповідні служби безперервно працюють, аби покращити ситуацію.

"Хочу зазначити, що проблеми з електрикою є по всій країні. Ситуація дійсно дуже складна. На випадок тривалої відсутності електропостачання по всій області розгорнуті пункти незламності. Закликаю всіх зберігати спокій. Ворог хоче, аби ми впали у відчай. Але ми їм цього не подаруємо", – додав Когут.

Удари по енергетиці

Внаслідок ударів російських окупаційних військ "Центренерго" повністю втратило генерацію. Як заявили в компанії, нічний удар був наймасованішою атакою по ТЕС від початку повномасштабної війни. Ворожі ракети летіли по тих самих ТЕС, що відновили після атак 2024 року.

Також під ударом була газова інфраструктура України. Це девʼятий цілеспрямований удар РФ по цивільній газовій інфраструктурі з початку жовтня, заявили в "Нафтогазі".

