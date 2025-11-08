Йдеться про десятки танків і ще більшу кількість БМП.

Німеччина запропонувала Бразилії придбати десятки танків Leopard 2A6 та бойових машин піхоти Marder 1A5. Начебто від їх купівлі відмовилася Україна. Про це повідомляє бразильське видання Tecno&Defesa.

Загалом йдеться про 65 вживаних Leopard 2A6 і 78 Marder 1A5. "Саме ці останні танки пропонуються Бразилії (і від яких, за деякими джерелами, українці відмовилися)", – йдеться у публікації.

Конкретики щодо того, чи справді українці відмовилися від цієї бронетехніки, видання не наводить.

Скептично до інформації про відмову України від цих машин поставився ресурс German Aid To Ukraine, який ретельно відстежує військову допомогу Україні з боку Німеччини.

Разом з тим він зауважує, що йдеться про вживану техніку зі складів Бундесверу, яка ще й має високий ступінь зносу. А зважаючи на те, що ЗСУ мали постійні проблеми з отриманням запчастин до своєї техніки німецького походження, "повідомлення про відмову з боку українського уряду мало б принаймні частковий сенс", додає German Aid To Ukraine.

Український військово-аналітичний портал Defense Express теж закликає обережно ставитися до цієї інформації. Адже йдеться про справді велику партію бронетехніки, про яку чомусь досі ніхто не повідомляв.

Однак і українські аналітики не виключають, що відмова справді могла мати місце. Бразильске видання називає ціну, за якою німці начебто хочуть продати ці старі зношені машини – близько 15 млн євро за Leopard 2A6 і 10 млн євро за БМП Marder.

"Ціна фактично за "голі" машини без урахування підтримки. Що, звичайно, менше за нові зразки озброєння, але все одно виглядає завищено, якщо враховувати незадовільний стан техніки", – пише Defense Express.

