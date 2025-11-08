Німеччина купить 20 нових бойових гелікоптерів для війська, - Bloomberg

Німеччина планує купити у Airbus 20 нових гелікоптерів для армії.

У Німеччині планують схвалити закупівлю оборонного обладнання, включаючи 20 легких бойових гелікоптерів від Airbus SE, на суму понад 3 мільярди євро. Як пише Bloomberg, закупівля здійснюється у рамках масштабного нарощування військової потужності.

Видання пише, що наступного тижня уряд у закритому режимі планує схвалити декілька оборонних угод.

"Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, правляча коаліція канцлера Фрідріха Мерца розпочала масштабну кампанію з модернізації збройних сил Німеччини, спрямувавши сотні мільярдів євро на посилення обороноздатності", - йдеться у статті.

Відео дня

Відомо, що угоди передбачають купівлю 100 000 приладів нічного бачення від Hensoldt AG та Theon International за контрактом вартістю приблизно 1 мільярд євро. Крім того, міністерство оборони звертається за схваленням на закупівлю додаткових керованих ракет ППО IRIS-T SLM виробництва Diehl вартістю 1,2 мільярда євро. Вартість контракту з Airbus становить приблизно 1 мільярд євро.

У жовтні Бундестаг схвалив 18 оборонних угод на суму понад 14 мільярдів євро. Тому до кінця року очікується узгодження ще десятків великих закупівель.

Підготовка Європи до війни - більше новин

Нагадаємо, що німецький генерал Олександр Зольфранк попередив європейців, що очікувати нападу Росії можна у будь-який момент. На його думку, невдачі в Україні не зупинять росіян від нового нападу.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісториус також сказав, що Німеччині треба бути готовою до війни. Хоча за це його і критикували представники лівого крила його власної партії.

Загалом Європейський Союз також готується до функціонування на випадок потенційного конфлікту. Зокрема, вже зараз прибирають бюрократичні препони для швидкого перекидання солдатів, зброї, боєприпасів та евакуації поранених.

Вас також можуть зацікавити новини: